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Укрпошта пояснила, як прискорити
доставку з китайських...

Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 05:11

Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських...

Пропонуємо до обговорення:
Уже кілька місяців Укрпошта практикує прискорену доставку онлайн-замовлень з китайських інтернет-магазинів.

Дивися повний текст Укрпошта пояснила, як прискорити доставку з китайських інтернет-магазинів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 05:11

Бред. ePacket уже 45 дней идет. И трекинг показывает, что до сих пор в Китае. Другие компании уже доставили, то, что позже заказал. Вообще Укрпочта и быстрая доставка - это из области фантастики. Раньше варп двигатель изобретут, чем Укрпочта от голубей откажется.
manfist32
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:09

ePacket China post уже второй месяц идёт. отправили 11 ноября. и хз когда дождусь...
gordiyan
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:16

Я заказал 8 посылок на Али. Три из них получил через неделю на Нов.Почте. Мгновенно. Рядом с домом. Остальные "захватила" укропочта. Одну посылку зафутболили на другой конец города, хотя адрес и индекс указан был правильно. Остальные получал правда на своем отделении, простаивая в очереди по 40 мин каждый раз. Работает только одна почта на огромный м-рн. (оптимизация). Работники получают минималку, поэтому там сидит бабушка за 80...одна на всю почту... Ну за то директор этой богадельни получает 2 лимона!
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:44

Последний раз ePacket шел больше 2х месяцев - заказал 11 ноября, получил 18 января. Так что сказка это про 7-10 дней. Заказанные в тот же день товары с доставкой через НП и МЭ приехали в течение 3 недель.
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