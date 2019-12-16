Колишнього нардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень, зняли рейсу при спробі вильоту з України 20 січня.
Дивися повний текст Експрезидента \"Укрбуду\" зняли з рейсу в Лондон.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:18
Експрезидента "Укрбуду" зняли з рейсу в Лондон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрезидента \"Укрбуду\" зняли з рейсу в Лондон.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:26
какая ж вредная работа у депутатов.срок отсидел и здоровья как не бывало.может им молоко выдавать,при жизни.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:17
Просто любопытства ради - сколько господину Микитасю стоило решение ЗамПрокурора САП Максима Грищука ?
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:13
..мне кажется, их обоих надо бы посадить в одну зарешеченную "комнату отдыха" - чтобы они смогли обсудить детали НЕудавшейся сделки!!.. без права на выход под какой-либо залог.. (Микитась вроде как дружбан Кличко..??..да, Виталя, лучшеб тебе на ринге башку проломили - остался бы в памяти "Легендой".. а так..очередной г..дон при власти!!...)
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