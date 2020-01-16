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зарплати міністрів

Оприлюднено зарплати міністрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

Оприлюднено зарплати міністрів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в публікації Урядового порталу.

Дивися повний текст Оприлюднено зарплати міністрів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

И чего мы скулим?Зарплаты адекватные экономическому состоянию государства.Сделайте реальное улучшение и требуйте повышения зп.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:14

если премьер-министр 40+миллионного государства получает на уровне среднего программиста в одной из десятков ай-ти компаний - даже не старшего программиста, не линейного начальника команлы, не проджект менеджера, не архитектора, не говоря уже о запредельных при таких раскладах суммах топ-менеджеров - о каком качестве управленческих решений и перспективах государства можно говорить?
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:33

sanyok премьер-министр любого украинского режима получает ~$1M в день. Все остальное курям на смех.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:44

Ну да, то есть нам нужны на этих позициях пацаны, которые организую себе поток ~$1M в день. Наверное в этом и был смысл месейжа на днях Зеленского Гончаруку в офисе президента - тут у вас на этих позициях о других суммах речь, зачем вам бередить народ отой мишурой с отой смешной оф. зарплатой?
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:46

sanyok,
1. Вы забываете про различные надбавки/премии, если посчитать и их, то там суммы получатся повыше.
2. ЗП у главы ЖД и почты вроде как не низкая, а очень даже высокая, но про успешность данных организаций как-то говорить не приходится. так может дело не в больших ЗП руководства?
3. В IT компании если человек не справляется со своей работой, то никто ему платить ЗП больше одного-двух месяцев не станет, а попросят на выход. А вот министров и депутатов - терпеть (как правило) приходится все 5 лет, т.к. как сказал один деятель - "на переправе коней не меняют".
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:48

  Ромасик написав:sanyok премьер-министр любого украинского режима получает ~$1M в день. Все остальное курям на смех.

Миллиард за три года - фантазируйте дальше
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47

  RomanTik написав:sanyok,
1. Вы забываете про различные надбавки/премии, если посчитать и их, то там суммы получатся повыше.


ИМХО это с надбавками и премиями среднее посчитано

2. ЗП у главы ЖД и почты вроде как не низкая, а очень даже высокая, но про успешность данных организаций как-то говорить не приходится. так может дело не в больших ЗП руководства?


А разве из большой зарплаты следует успешность?

Зарплата является необходимым, но не достаточным условием для входа на работу людей соответствующего уровня. Не даёшь денег, сколько платит за такую работу рынок - выбираешь из слабых.

3. В IT компании если человек не справляется со своей работой, то никто ему платить ЗП больше одного-двух месяцев не станет, а попросят на выход. А вот министров и депутатов - терпеть (как правило) приходится все 5 лет, т.к. как сказал один деятель - "на переправе коней не меняют".


Обычно описанный процесс длится таки дольше, чем один-два месяца. По кабмину, есть такая же процедура увольнения. Дают год, что довольно разумный срок, позволяющий ограничить хаос.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:53

Re: Оприлюднено зарплати міністрів

не переживайте сильно так за этих нищебродов. Это им на Убер подачку дают. А вот на годовую премию "по итогам пол-года", можно уже и отдохнуть неплохо.
sequence
 
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