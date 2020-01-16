Оприлюднено зарплати міністрів

Додано: Пон 20 січ, 2020 16:46

sanyok,

1. Вы забываете про различные надбавки/премии, если посчитать и их, то там суммы получатся повыше.

2. ЗП у главы ЖД и почты вроде как не низкая, а очень даже высокая, но про успешность данных организаций как-то говорить не приходится. так может дело не в больших ЗП руководства?

3. В IT компании если человек не справляется со своей работой, то никто ему платить ЗП больше одного-двух месяцев не станет, а попросят на выход. А вот министров и депутатов - терпеть (как правило) приходится все 5 лет, т.к. как сказал один деятель - "на переправе коней не меняют".

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