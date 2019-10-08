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Депутати пропонують запровадити
"Економічний паспорт...

Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:37

Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті № 2754 від 16.01.2020

Дивися повний текст Депутати пропонують запровадити \"Економічний паспорт українця\".
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