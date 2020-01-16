Депутати пропонують запровадити

Да зачем так сложно-то? Пусть отменят, хотя-бы, налог на доход с депозитов, и совершенно нелогичные сборы в пенсионный фонд со всего подряд, никаким боком к пенсии не касающегося.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:35
Да зачем так сложно-то? Пусть отменят, хотя-бы, налог на доход с депозитов, и совершенно нелогичные сборы в пенсионный фонд со всего подряд, никаким боком к пенсии не касающегося.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:51
Да зачем все усложнять-то? -- пусть вообще налоги отменят.
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