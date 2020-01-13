Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.
Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14
Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14
Надо как то оправдывать то, что каждый второй депутат или министр, включая возможно президента - обладает несколькими гражданствами.
Возникает логичный вопрос - интересы какого государства они будут защищать?
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