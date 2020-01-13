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Україна працює над реформою
подвійного громадянства, -...

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.

Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Надо как то оправдывать то, что каждый второй депутат или министр, включая возможно президента - обладает несколькими гражданствами.

Возникает логичный вопрос - интересы какого государства они будут защищать?
curiousobro
 
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