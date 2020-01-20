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Україна працює над реформою
подвійного громадянства, -...

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.

Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Надо как то оправдывать то, что каждый второй депутат или министр, включая возможно президента - обладает несколькими гражданствами.

Возникает логичный вопрос - интересы какого государства они будут защищать?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:00

Давно нужно было поднять этот вопрос. Эта проблема ранее никем не замечалась - все делали вид, что ее нет.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:49

Если не обращать внимания на недалёкую и, мягко говоря, смешную постановку вопроса об американской диаспоре, просто "жаждущей" вернутся в Украину, то Зеленский лицемерит. Ничто не мешает диаспоре вернутся в Украину или вести здесь бизнес. Есть все необходимые законы. Вопрос не в законах, а в выполнении их. С этим лучше не стало...
А закон о двойном гражданстве нужно принять. И прописать в нём норму запрета занимать гос должности лицам с двойным гражданством. А так же запрет таким лицам приобретать земли с/х назначения (с разрешением, при достижении ценза оседлости лет 20-25, как в других странах). Иначе тогда лучше принять закон "О внешнем управлении Украиной" сразу, чего уж лицемерить... И все референдумы, что власть планирует провести о праве доступа иностранцев к рынку с/х земель в Украине превращаются в большой фарс, мягко говоря. Или в очередной большой обман.
GUD
 
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