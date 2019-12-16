Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.
Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14
Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14
Надо как то оправдывать то, что каждый второй депутат или министр, включая возможно президента - обладает несколькими гражданствами.
Возникает логичный вопрос - интересы какого государства они будут защищать?
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:00
Давно нужно было поднять этот вопрос. Эта проблема ранее никем не замечалась - все делали вид, что ее нет.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:49
Если не обращать внимания на недалёкую и, мягко говоря, смешную постановку вопроса об американской диаспоре, просто "жаждущей" вернутся в Украину, то Зеленский лицемерит. Ничто не мешает диаспоре вернутся в Украину или вести здесь бизнес. Есть все необходимые законы. Вопрос не в законах, а в выполнении их. С этим лучше не стало...
А закон о двойном гражданстве нужно принять. И прописать в нём норму запрета занимать гос должности лицам с двойным гражданством. А так же запрет таким лицам приобретать земли с/х назначения (с разрешением, при достижении ценза оседлости лет 20-25, как в других странах). Иначе тогда лучше принять закон "О внешнем управлении Украиной" сразу, чего уж лицемерить... И все референдумы, что власть планирует провести о праве доступа иностранцев к рынку с/х земель в Украине превращаются в большой фарс, мягко говоря. Или в очередной большой обман.
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:33
Несколько лет назад у меня было предложение о работе в Украине/Восточной Европе от старых связей. Медленно повращав извилинами задумался - в деньгах, конечно, потеря катастрофическая, но с другой стороны уникальный жизненный опыт для семьи на пару-тройку лет. Почитал о трудностях как то детский сад для иностранцев, медицина и прочее, посмотрел дикие требования к получению ВНЖ и гражданства. Поржал с женой что теперь к её английскому и испанскому нужен укринский, требование обязательное, а она по-русски/украински вообще никак, ну и послал все эти трудности в ж. Вот мне это всё помешало.
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