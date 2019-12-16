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Україна працює над реформою
подвійного громадянства, -...

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна працює над реформою подвійного громадянства.

Дивися повний текст Україна працює над реформою подвійного громадянства, - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:14

Надо как то оправдывать то, что каждый второй депутат или министр, включая возможно президента - обладает несколькими гражданствами.

Возникает логичный вопрос - интересы какого государства они будут защищать?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:00

Давно нужно было поднять этот вопрос. Эта проблема ранее никем не замечалась - все делали вид, что ее нет.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:49

Если не обращать внимания на недалёкую и, мягко говоря, смешную постановку вопроса об американской диаспоре, просто "жаждущей" вернутся в Украину, то Зеленский лицемерит. Ничто не мешает диаспоре вернутся в Украину или вести здесь бизнес. Есть все необходимые законы. Вопрос не в законах, а в выполнении их. С этим лучше не стало...
А закон о двойном гражданстве нужно принять. И прописать в нём норму запрета занимать гос должности лицам с двойным гражданством. А так же запрет таким лицам приобретать земли с/х назначения (с разрешением, при достижении ценза оседлости лет 20-25, как в других странах). Иначе тогда лучше принять закон "О внешнем управлении Украиной" сразу, чего уж лицемерить... И все референдумы, что власть планирует провести о праве доступа иностранцев к рынку с/х земель в Украине превращаются в большой фарс, мягко говоря. Или в очередной большой обман.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:33

  GUD написав:Если не обращать внимания на недалёкую и, мягко говоря, смешную постановку вопроса об американской диаспоре, просто "жаждущей" вернутся в Украину, то Зеленский лицемерит. Ничто не мешает диаспоре вернутся в Украину или вести здесь бизнес. Есть все необходимые законы. Вопрос не в законах, а в выполнении их. С этим лучше не стало...
А закон о двойном гражданстве нужно принять. И прописать в нём норму запрета занимать гос должности лицам с двойным гражданством. А так же запрет таким лицам приобретать земли с/х назначения (с разрешением, при достижении ценза оседлости лет 20-25, как в других странах). Иначе тогда лучше принять закон "О внешнем управлении Украиной" сразу, чего уж лицемерить... И все референдумы, что власть планирует провести о праве доступа иностранцев к рынку с/х земель в Украине превращаются в большой фарс, мягко говоря. Или в очередной большой обман.


Несколько лет назад у меня было предложение о работе в Украине/Восточной Европе от старых связей. Медленно повращав извилинами задумался - в деньгах, конечно, потеря катастрофическая, но с другой стороны уникальный жизненный опыт для семьи на пару-тройку лет. Почитал о трудностях как то детский сад для иностранцев, медицина и прочее, посмотрел дикие требования к получению ВНЖ и гражданства. Поржал с женой что теперь к её английскому и испанскому нужен укринский, требование обязательное, а она по-русски/украински вообще никак, ну и послал все эти трудности в ж. Вот мне это всё помешало. :cry:
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:40

Хоть убей не пойму для чего это нужно. Разве что легализовать покупку земли гражданами других стран, иной пользы не вижу. Украинцы в Канадах и США очень замечательно переживают за нашу страну у себя дома :) И тогда почему двойного, тогда уже мульти, у Коломойского вроде минимум их 3-ри :)
Igorten
 
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