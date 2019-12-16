Україна працює над реформою подвійного громадянства, -...

Додано: Вів 21 січ, 2020 15:49

Если не обращать внимания на недалёкую и, мягко говоря, смешную постановку вопроса об американской диаспоре, просто "жаждущей" вернутся в Украину, то Зеленский лицемерит. Ничто не мешает диаспоре вернутся в Украину или вести здесь бизнес. Есть все необходимые законы. Вопрос не в законах, а в выполнении их. С этим лучше не стало...

А закон о двойном гражданстве нужно принять. И прописать в нём норму запрета занимать гос должности лицам с двойным гражданством. А так же запрет таким лицам приобретать земли с/х назначения (с разрешением, при достижении ценза оседлости лет 20-25, как в других странах). Иначе тогда лучше принять закон "О внешнем управлении Украиной" сразу, чего уж лицемерить... И все референдумы, что власть планирует провести о праве доступа иностранцев к рынку с/х земель в Украине превращаются в большой фарс, мягко говоря. Или в очередной большой обман.