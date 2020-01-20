НБУ має намір рухатися по шляху зниження облікової ставки, що у будь-якому разі вплине на дохідність вкладів.
Дивися повний текст Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової ставки - думка банкіра.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:05
Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
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Дивися повний текст Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової ставки - думка банкіра.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:06
при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:18
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:32
это так кажется, что не кому. а реально киев, одесса, львов, днепр, харьков. в этих городах не так и легко найти недвигу в аренду с хорошими условиями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:15
На фоне надвигающегося глобального кризиса - недвижимость это самый не ликвид.... пока гривна укрепляеться - гривневые депозиты будут выгодны, к концу 2020 - или валюта, или валюта вне банков...
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