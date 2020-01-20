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Як може вплинути на депозити
подальше зниження облікової...

Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:05

Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ має намір рухатися по шляху зниження облікової ставки, що у будь-якому разі вплине на дохідність вкладів.

Дивися повний текст Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової ставки - думка банкіра.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:06

при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:18

  Игорь Алексеевич написав:при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.


і кому ж її усі будуть здавати? населення лише зменшується...
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:32

  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.


і кому ж її усі будуть здавати? населення лише зменшується...


это так кажется, что не кому. а реально киев, одесса, львов, днепр, харьков. в этих городах не так и легко найти недвигу в аренду с хорошими условиями. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:15

На фоне надвигающегося глобального кризиса - недвижимость это самый не ликвид.... пока гривна укрепляеться - гривневые депозиты будут выгодны, к концу 2020 - или валюта, или валюта вне банков...
avn707
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:09

  Игорь Алексеевич написав:
  jump написав:
  Игорь Алексеевич написав:при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.


і кому ж її усі будуть здавати? населення лише зменшується...


это так кажется, что не кому. а реально киев, одесса, львов, днепр, харьков. в этих городах не так и легко найти недвигу в аренду с хорошими условиями. :roll:


Рекомендую попробовать лично, даже чисто ради интереса, если конечно есть свободное время. Звоните любому агенту по недвижимости, говорите пожелания, цену и район. В день Вам будут показывать 10+ пустующих квартир, и так пока не выберете нужную. Я лично три дня ходил, потом устал смотреть, хотя ещё много не увиденного осталось. Пустых квартир просто нереальное количество, некоторые по словам риелторов стоят месяцами, а то и годами. Жадность арендодателей не имеет границ : ) Говорю про Харьков, не знаю как в других городах.
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