НБУ має намір рухатися по шляху зниження облікової ставки, що у будь-якому разі вплине на дохідність вкладів.
Дивися повний текст Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової ставки - думка банкіра.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:05
Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової ставки - думка банкіра.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:06
при депоз.ставке в 11-12% многие перейдут в покупку недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:18
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:32
это так кажется, что не кому. а реально киев, одесса, львов, днепр, харьков. в этих городах не так и легко найти недвигу в аренду с хорошими условиями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:15
На фоне надвигающегося глобального кризиса - недвижимость это самый не ликвид.... пока гривна укрепляеться - гривневые депозиты будут выгодны, к концу 2020 - или валюта, или валюта вне банков...
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:09
Рекомендую попробовать лично, даже чисто ради интереса, если конечно есть свободное время. Звоните любому агенту по недвижимости, говорите пожелания, цену и район. В день Вам будут показывать 10+ пустующих квартир, и так пока не выберете нужную. Я лично три дня ходил, потом устал смотреть, хотя ещё много не увиденного осталось. Пустых квартир просто нереальное количество, некоторые по словам риелторов стоят месяцами, а то и годами. Жадность арендодателей не имеет границ : ) Говорю про Харьков, не знаю как в других городах.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:09
Forum Но когда ищешь квартиру себе, то или все дорого, или далеко от метро, или просто дикая совдепия...
Додано: Чет 23 січ, 2020 07:39
Согласен! Квартиры в 90% не соответствуют никаким современным стандартам. А порой зайдя в очередную временем убитую бабушатню, со строительным линолеумом сорокалетней давности на полу, и сервантами годов семидесятых, даже мысль возникает, что и бесплатно я тут жить не буду, а они ещё денег невменяемых за это просят. Или купят в подобное у*** диван за пару тысяч гривен, и сразу в объявлении пишут- квартира с новой мебелью! На рынке вторички вообще ловить нечего, а за новострои с нормальным ремонтом и мебелью лупят цены такие, что не с какими местными зарплатами (даже нескольких человек) вообще не сопоставимо. Вот и переполнен рынок совдеповским хламом и космическими хотелками.
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