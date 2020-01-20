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Як може вплинути на депозити
подальше зниження облікової...

Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:00

запорожье.
квартира двушка студия 50кв.м с новым ремонтом, новой мебелью и техникой. близко от тц и транспортной развязки и главное стоянки для авто под домом.. меньше, чем от 12тыс грн. в мес. при курсе 25 нет смысла сдавать. вариантов очень мало - есть на такое жильё БОЛЬШОЙ спрос. первый ремонт выходит с покупкой техники минимум - 20штук. его хватит на 5 лет, что бы обьект был в стиле времени, а далее опять косм.ремонт и покупка новой техники. так же есть спрос на загородные дома для отдыха выходного дня. опять же где условия в ритме сег.дня, то надо заранее этот дом заказывать.
квартира двушка - совдепия, просят от 4 до 7штук. есть много вариантов для сдачи.

из этого следует, что сдача современного жилья выгодней от совдепии и приносит доход больше чем от депозита в банке. просто надо вкладывать монеты и следить за рынком. а то многим достались квартиры от близких и они начинают их сдавать в аренду как кому придёт в голову. а потом жалуются, что нет арендаторов или приходят какие то шарамыги или цыганстрой.
а сег. тенденция - сдача это повседневная работа, которая приносит хороший доход, но надо постоянно этим жить, следить за рынком новых технологий, дизайнерских решений и вкладывать в неё ежегодно часть дохода. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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