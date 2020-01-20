Як може вплинути на депозити подальше зниження облікової...
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запорожье. квартира двушка студия 50кв.м с новым ремонтом, новой мебелью и техникой. близко от тц и транспортной развязки и главное стоянки для авто под домом.. меньше, чем от 12тыс грн. в мес. при курсе 25 нет смысла сдавать. вариантов очень мало - есть на такое жильё БОЛЬШОЙ спрос. первый ремонт выходит с покупкой техники минимум - 20штук. его хватит на 5 лет, что бы обьект был в стиле времени, а далее опять косм.ремонт и покупка новой техники. так же есть спрос на загородные дома для отдыха выходного дня. опять же где условия в ритме сег.дня, то надо заранее этот дом заказывать. квартира двушка - совдепия, просят от 4 до 7штук. есть много вариантов для сдачи.
из этого следует, что сдача современного жилья выгодней от совдепии и приносит доход больше чем от депозита в банке. просто надо вкладывать монеты и следить за рынком. а то многим достались квартиры от близких и они начинают их сдавать в аренду как кому придёт в голову. а потом жалуются, что нет арендаторов или приходят какие то шарамыги или цыганстрой. а сег. тенденция - сдача это повседневная работа, которая приносит хороший доход, но надо постоянно этим жить, следить за рынком новых технологий, дизайнерских решений и вкладывать в неё ежегодно часть дохода.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Forum написав:Рекомендую попробовать лично, даже чисто ради интереса, если конечно есть свободное время. Звоните любому агенту по недвижимости, говорите пожелания, цену и район. В день Вам будут показывать 10+ пустующих квартир, и так пока не выберете нужную. Я лично три дня ходил, потом устал смотреть, хотя ещё много не увиденного осталось. Пустых квартир просто нереальное количество, некоторые по словам риелторов стоят месяцами, а то и годами. Жадность арендодателей не имеет границ : ) Говорю про Харьков, не знаю как в других городах.
Они видят, что есть простои. И надо их чем-то компенсировать. Поэтому повышают хотелку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Игорь Алексеевич написав:запорожье. квартира двушка студия 50кв.м с новым ремонтом, новой мебелью и техникой. близко от тц и транспортной развязки и главное стоянки для авто под домом.. меньше, чем от 12тыс грн. в мес. при курсе 25 нет смысла сдавать. вариантов очень мало - есть на такое жильё БОЛЬШОЙ спрос. первый ремонт выходит с покупкой техники минимум - 20штук. его хватит на 5 лет, что бы обьект был в стиле времени, а далее опять косм.ремонт и покупка новой техники. так же есть спрос на загородные дома для отдыха выходного дня. опять же где условия в ритме сег.дня, то надо заранее этот дом заказывать. квартира двушка - совдепия, просят от 4 до 7штук. есть много вариантов для сдачи.
из этого следует, что сдача современного жилья выгодней от совдепии и приносит доход больше чем от депозита в банке. просто надо вкладывать монеты и следить за рынком. а то многим достались квартиры от близких и они начинают их сдавать в аренду как кому придёт в голову. а потом жалуются, что нет арендаторов или приходят какие то шарамыги или цыганстрой. а сег. тенденция - сдача это повседневная работа, которая приносит хороший доход, но надо постоянно этим жить, следить за рынком новых технологий, дизайнерских решений и вкладывать в неё ежегодно часть дохода.
Вы сравниваете пассивный доход, и активную "работу".
А правильнее наверно сравнивать "пассивное" с "пассивным", и "активное" с "активным".
"Активный" депозитчик и сейчас (после последних пакращень) менее 15% годовых не зарабатывает. Но конечно нужно следить за рынком, и у многих это можно назвать работой. И тогда этот результат сравнивать с "активным" лендлордом.
И соответственно доходность "пассивных" арендодателей, сдающих бабушатники, нужно сравнивать с доходностью по депозитам в госбанках (что соответствует "пассивному" депозитчику).
Плюс в недвижке нужно учитывать простои и ремонты, а у депозитчиков простои максимум 2-3 дня, если попал на выходные или праздники. А если сравнивать простои и ремонты в недвиге - то у депозитчиков "простоев и ремонтов" вообще нет
Вобщем "не всё так однозначно". Но за депозиты не агитирую, а то банки и так обнаглели со ставками. Лучше выносите деньги из банков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин