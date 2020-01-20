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"Нова Пошта" планує інвестувати
в розвиток 100 мільйонів...

"Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:55

"Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво компанії "Нова Пошта" запланувало інвестиції в розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів.

Дивися повний текст \"Нова Пошта\" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів доларів за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:55

Поднимите кладовщикам зарплату, чтобы хоть кто то хотел идти к вам на работу. Это позор чтобы в Киеве на грузовом отделении 4 менеджера сидело и в носу ковырялось, когда всего 3 кладовщика на отделение принимало, отправляло, распределяло, упаковывало и выдавало груз. Один кладовщик на приеме и на выдаче. Если еще один подойдет - это праздник.
Зачем вбухивать деньги в рекламу, когда вы жмете кладовщикам на зарплаты? На вас уже никто работать не хочет. Это позор. Как жлобы какие то.

Зато коробочки вовремя тулим. Позорники.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:06

Кто же тебя заставляет там работать?! Уходи и скули в другом месте. Рынок есть рынок, а если ты инвалид - иди за пособием в собес
intrastranger
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00

  p_a_l написав:Поднимите кладовщикам зарплату, чтобы хоть кто то хотел идти к вам на работу. Это позор чтобы в Киеве на грузовом отделении 4 менеджера сидело и в носу ковырялось, когда всего 3 кладовщика на отделение принимало, отправляло, распределяло, упаковывало и выдавало груз. Один кладовщик на приеме и на выдаче. Если еще один подойдет - это праздник.
Зачем вбухивать деньги в рекламу, когда вы жмете кладовщикам на зарплаты? На вас уже никто работать не хочет. Это позор. Как жлобы какие то.

Зато коробочки вовремя тулим. Позорники.


..работать и получать бОльшую ЗП за тот же обем - мечта ЛЮБОГО наемика!.. это НОРМАЛЬНО.. но!! написавший пост выше с требованием "не зажимать ЗП" видать ПЛОХО знает//понимает язык, т.к. там именно "черным по белому" написано, что НП будет вбухивать 100лямов именно в то, чтобы СОКРАЩАТЬ ручной труд на терминалах!!.. так что.. ответ напрашивается сам собой: о повышении ЗП грузчикам вопрос будет стоять в САМУУУУЮЮЮ последнюю очередь.. в тренде будут техники-электронщики-механники по обслуживанию этих самых роботов.. как-то так :)
maestro71
 
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Ждём повышения тарифов!
sena_2008atp
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