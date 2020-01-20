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"Нова Пошта" планує інвестувати
в розвиток 100 мільйонів...

"Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:04

Re: "Нова Пошта" планує інвестувати в розвиток 100 мільйонів

Наша госукрпочта еще столетия будет идти до уровня Новой Почты.
А онлайн отслеживание движения посылки от Новой почты в режиме реального времени, вообще занятная игрушка. Интересно смотреть как твоя посылка едет по трассе между какой Ульяновкой и Любашовкой или в квартале между Пушкинской и Ришельевской
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:50

Ждём поднятия прайса на пересылки за плюшки в виде излишне-надоедливых "е-сервисов", пересичному, в 90% не нужных.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54

  sanolmail555 написав:Перевозчикам со своим авто платят как будто они перевозят на машинах нп,все потому что от недоплаченых денег получают премии вышестоящие поцы


раз возят, значит выгодно. кто заставляет? епта, сделай свою сеть и плати хоть 100500 долларов каждому.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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