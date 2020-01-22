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В Україні пенсії отримують 27%
населення України при 25%...

В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57

В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко.

Дивися повний текст В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57

Судя по последней переписи от Дубилета, лет через 10 наемных работников будет в 2 раза меньше
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vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:11

Re: В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%

А ещё в Украине 2 млн (т.е. больше, чем 5% от населения) предпринимателей, которые на не менее постоянной основе платят ЕСВ. Но зачем их приплюсовать? Тогда ведь смысл заголовка на обратный поменяется.
moveton
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