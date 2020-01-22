Про це сказала заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко.
Дивися повний текст В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:11
Re: В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%
А ещё в Украине 2 млн (т.е. больше, чем 5% от населения) предпринимателей, которые на не менее постоянной основе платят ЕСВ. Но зачем их приплюсовать? Тогда ведь смысл заголовка на обратный поменяется.
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