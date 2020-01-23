В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...

Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:13

Чиновники манипулируют цифрами как хотят. Если 11,3 млн пенсионеров- это 27% населения, то всё население получается - 41,8 млн.Это просто смешно . Даже по Дубилету нас 37,3 млн, а в реальности гораздо меньше, порядка 32-35млн.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.