Частка Китаю у світовому експорті перевищує 13%, країна впевнено лідирує в завоюванні симпатій покупців усього світу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:44
Як купувати через інтернет з Китаю просто?
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Дивися повний текст Як купувати через інтернет з Китаю просто?.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:45
Только удалив местных посредников(возможно платящих налоги) , вы вешаете к цене китайских посредников.
Зайдя на Али и сравнив цены у нас я вижу несущественную разницу в цене. Но у нас я беру товар сразу, а с Али нужно ждать и непонятно что приедет.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25
Странно. Я вижу чуть ли не двойную разницу.
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