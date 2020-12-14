Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кочевник написав:Faceless, якщо у вас користувачі в тіньовому бані, на час, поки модератор не затвердить повідомлення, не світіть, що в темі є нові повідомлення. А то в списку тем видно що останній Frant, заходиш в тему, а там останнє повідомлення від модера.
kingkongovets написав:За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50. Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске