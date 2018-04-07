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Finance.ua: Сколько
стоит жить в Варшаве?

Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52

Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?

Пропонуємо до обговорення:
История одного украинца
Меня зовут Михаил, я – IT-специалист. В 2015 году после 20 лет жизни в Киеве я перебрался в Варшаву. Пяти лет мне хватило, чтобы плотно обосноваться на новом месте: получить вид на жительство, успешно сдать госэкзамен на знание польского языка на уровне С1 (повышенная сложность). С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Поэтому я решил поделиться своими наблюдениями и рассказать, во сколько обходиться жизнь в польской столице.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:54

Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:16

  andrijk777 написав:Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.

После Польши в Украине многие вещи кажутся удручающими. Потому и симпатии.
Ну и по личным наблюдениям стоимость жизни в крупном городе в Польше выше, чем в Киеве, процентов на 15-20.
Gastarbaiter
 
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