|
|
|
Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
Пропонуємо до обговорення:
История одного украинца
Меня зовут Михаил, я – IT-специалист. В 2015 году после 20 лет жизни в Киеве я перебрался в Варшаву. Пяти лет мне хватило, чтобы плотно обосноваться на новом месте: получить вид на жительство, успешно сдать госэкзамен на знание польского языка на уровне С1 (повышенная сложность). С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Поэтому я решил поделиться своими наблюдениями и рассказать, во сколько обходиться жизнь в польской столице.
Дивися повний текст Сколько стоит жить в Варшаве?
-
D2
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:54
Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1944
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:16
andrijk777 написав:
Все непогано розписано, але проглядається деяка симпатія по Польщі.
Не зрозуміло як автор тратить 1300 грн на громадський транспорт в Києві? Автор ж знімає квартиру! І загалом навіщо йому одному 2-х кімнатна квартира?
Дальше - автор молодий ІТ-шник і зовсім не відпочиває? 1 похід в музей на місяць і все? Працює 7 днів на тиждень напевно.
После Польши в Украине многие вещи кажутся удручающими. Потому и симпатии.
Ну и по личным наблюдениям стоимость жизни в крупном городе в Польше выше, чем в Киеве, процентов на 15-20.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1216
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:57
Gastarbaiter написав:
После Польши в Украине многие вещи кажутся удручающими. Потому и симпатии.
Ну в СССР люди також, побачивши полиці капіталістичних магазинів також міряли тільки про одне - такі самі полиці. Сьогодні і у нас такі самі магазини... а люди по СССР ностальгують. Добре там де нас немає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1944
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|7461
|
|
|2
|471
|
|
|9
|1533
|
Пон 20 січ, 2020 23:51
МишаR
|