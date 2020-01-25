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Гончарук розповів, що має
стати "релігією" в Україні

Гончарук розповів, що має стати "релігією" в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:42

Гончарук розповів, що має стати "релігією" в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Головний ресурс 21 століття - це інформація і репутація, завдяки чому новий уряд збирається відновити репутацію України на світовій арені і зруйнувати інформаційні бар'єри всередині країни. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю для видання The Report Company у співпраці з Newsweek.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:42

Да какая репутация, не смешите мои тапки. Вон открыл новости и первое что увидел, с Альперина сняли браслет. Затра думаю представят к государственной награде :) У нас вся страна продажная, вот тут Зеленский был прав как никогда, а какая репутация у женщины легкого поведения ? А под какими лозунгами доить страну, какая разница ;)
Igorten
 
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