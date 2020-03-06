RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 191192193194>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:11

  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.


Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:

В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе
https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse
Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.
"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 02.05.18
Подякував: 930 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:29

  zРадио написав:
  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.


Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:

В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе
https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse
Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.
"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.


https://strana.ua/news/253587-koronavir ... etsja.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15548
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:11

Коронавирус 2020 может реже появляться у тех людей, которые курят. К такому открытию пришли китайские ученые.

По словам специалистов, курящие люди заболевают COVID-19 на 20% реже, чем те, кто независим от никотина. Об этом говорится в научной статье "Клинические характеристики 140 пациентов, инфицированных COVID-19 в Ухане", что была опубликована на сайте Европейской академии по аллергологии и клинической иммунологии.

Так, в феврале ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4 % от всех обследуемых.

Эксперты уверены, что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие. Конечно, данные пока предварительные, выборка маленькая, поэтому ученые будут проверять и дальше, есть ли здесь взаимосвязь.

В то же время эксперты отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусов - люди, страдающие гипертонией и диабетом.

Как бы там ни было, не стоит забывать, что курение очень опасно для здоровья, оно вызывает онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов.

https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavir ... 88591.html

Оригинал статьи - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf ... /all.14238

Фейк? И Гугл, и Бинг отказались переводить статью по Url'у.
yanyura
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Эстонии отказалась в субботу от участия в официальном мероприятии, так как ждет результатов теста на коронавирус.

Ширится вирус и по России. Уже Питер, Липецк. Все вновь выявленные посещали Италию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15548
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:40

  freeze написав:Президент Эстонии отказалась в субботу от участия в официальном мероприятии, так как ждет результатов теста на коронавирус.

Ширится вирус и по России. Уже Питер, Липецк. Все вновь выявленные посещали Италию.

Учитывая, что в России карантинщиков не изолируют друг от друга, да еще и заставляют стоять в общих очередях для сдачи анализов... надежда у них только на духовные скрепы :roll:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9166
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

при цій історії з лоховірусом найкраще продаватимуться хатки в далеких селах...
Васенька
 
Повідомлень: 668
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:43

Рекомендую к просмотру

zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 02.05.18
Подякував: 930 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:45

  Starikan написав:
  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.

Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.

Протестили в основном тех, кто плавал с умершим старичком еще в феврале, а потом пошли вместе с лайнером на второй заплыв. Всего 21 человек? Неее, за неделю они точно никого заразить не успели.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9166
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:47

[quote="4891022:zРадио"]
Комаровский сказал то же самое о медреформе слово в слово
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9166
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:48

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.

Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.

Протестили в основном тех, кто плавал с умершим старичком еще в феврале, а потом пошли вместе с лайнером на второй заплыв. Всего 21 человек? Неее, за неделю они точно никого заразить не успели.


Думаю, там тысячи две заразятся, минимум. Все эти Принцессы достаточно похожи в том числе и по замкнутой системе кондиционирования.

Коронавирус подтвержден у Дзингаретти - одного из лидеров правящей в Италии коалиции и одновременно губернатора столичного региона Лацио
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15548
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3991 раз.
Подякували: 6183 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 191192193194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ritter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82486)
07.03.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.