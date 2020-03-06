freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:
В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области. "59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности. Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:
В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области. "59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности. Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Коронавирус 2020 может реже появляться у тех людей, которые курят. К такому открытию пришли китайские ученые.
По словам специалистов, курящие люди заболевают COVID-19 на 20% реже, чем те, кто независим от никотина. Об этом говорится в научной статье "Клинические характеристики 140 пациентов, инфицированных COVID-19 в Ухане", что была опубликована на сайте Европейской академии по аллергологии и клинической иммунологии.
Так, в феврале ученые изучили больных в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4 % от всех обследуемых.
Эксперты уверены, что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие. Конечно, данные пока предварительные, выборка маленькая, поэтому ученые будут проверять и дальше, есть ли здесь взаимосвязь.
В то же время эксперты отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусов - люди, страдающие гипертонией и диабетом.
Как бы там ни было, не стоит забывать, что курение очень опасно для здоровья, оно вызывает онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов.
antey1969 написав:freeze Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности. 17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца. Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.
Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.
Протестили в основном тех, кто плавал с умершим старичком еще в феврале, а потом пошли вместе с лайнером на второй заплыв. Всего 21 человек? Неее, за неделю они точно никого заразить не успели.
antey1969 написав:freeze Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности. 17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца. Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.
Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.
Протестили в основном тех, кто плавал с умершим старичком еще в феврале, а потом пошли вместе с лайнером на второй заплыв. Всего 21 человек? Неее, за неделю они точно никого заразить не успели.
Думаю, там тысячи две заразятся, минимум. Все эти Принцессы достаточно похожи в том числе и по замкнутой системе кондиционирования.
Коронавирус подтвержден у Дзингаретти - одного из лидеров правящей в Италии коалиции и одновременно губернатора столичного региона Лацио
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.