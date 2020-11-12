Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:36

budivelnik

У каждой страны своя стратегия (если она есть, конечно) и зачастую она не комуницируется населению.

Если государство островное с закрытыми границами, а если еще и с тоталитарным режимом,

то обычно придерживаются тактики нулевого заражения, ожидая вакцину.

При тоталитарном режиме можно потом всех вакцинировать, но как будут решать этот вопрос другие страны типа Австралии, Новой Зеландии это вопрос.

В ЕС с отсутствием границ между странами, где на каждое ограничение прав появляется 10 юристов и вакцинирование будет добровольным, придерживаться такой тактики тяжело.

Не знаю как в других странах ЕС, но в Чехии когда-то промелькнула в прессе информация от эпидемиолога, что к началу вакцинирования нужно будет пропустить волнами через 1- 1,5 млн человек (реально будет 4-6 млн) и потом вакцинировать 2 млн группы риска, врачей и соц работников, ну и добровольцев. Но ее быстро замяли политики, так как такое населению говорить нельзя.