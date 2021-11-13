Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4305430643074308 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125 Мені вже зробили щеплення 56% 70 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 125 Додано: Нед 14 лис, 2021 15:54 yanyura написав: Ромасик

Из вашей ссылки:





получите и распишитесь

Картинки кликабельны. Из вашей ссылки:Картинки кликабельны.





Та, это вы хотите, чтоб Ромасик вам приводил картинки,где госпитализации и смерти среди антиваксов в разы выше?? Да конечно!!



Но даже с графиками просто случаев заболевания Ромасику (и двум его лайкателям) как всегда не хватило внимания. Вот что по итогу. (кликабельно)





И это,я уверен,Ромка искал долго нужную неделю в нужной стране. И не смог, гггг))))





Искать, Ромка,искать, а то только у метро бомжи в это поверят.

Ну ещё Вкладчик с Цитрином)). Та, это вы хотите, чтоб Ромасик вам приводил картинки,где госпитализации и смерти среди антиваксов в разы выше?? Да конечно!!Но даже с графиками просто случаев заболевания Ромасику (и двум его лайкателям) как всегда не хватило внимания. Вот что по итогу. (кликабельно)И это,я уверен,Ромка искал долго нужную неделю в нужной стране. И не смог, гггг))))Искать, Ромка,искать, а то только у метро бомжи в это поверят.Ну ещё Вкладчик с Цитрином)). Hotab

Повідомлень: 5461 З нами з: 15.02.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 1494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 16:02 Ромасик

И ещё из Вашей ссылки:

Results

The rate of a positive COVID-19 test varies by age and vaccination status. The rate of a positive COVID-19 test is substantially lower in vaccinated individuals compared to unvaccinated individuals up to the age of 29. In individuals aged greater than 30, the rate of a positive COVID-19 test is higher in vaccinated individuals compared to unvaccinated. This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing patterns.

The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated individuals.

The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully vaccinated individuals

гуглоперевод:

Частота положительных результатов теста на COVID-19 зависит от возраста и вакцинации. Скорость положительного Тест на COVID-19 значительно ниже у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными лицам в возрасте до 29 лет. У лиц старше 30 лет показатель положительного Тест на COVID-19 выше у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными. Это скорее всего будет по разным причинам, включая различия в популяции вакцинированных и непривитые люди, а также различия в схемах тестирования.

Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возрастом и составляет значительно выше у невакцинированных людей по сравнению с вакцинированными.

Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возраст, и опять же, значительно выше у невакцинированных лиц по сравнению с полностью вакцинированными частные лица И ещё из Вашей ссылки:гуглоперевод: ЛАД 2 Повідомлень: 20505 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4945 раз. Подякували: 4560 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 16:09 Цитрин написав: zРадио написав: В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря! В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!



Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит. Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета.

Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?



О наличии иммунитета сертификат всё же говорит.

Так же, как отсутствие сертификата, как правило, говорит об отсутствии иммунитета.

В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил. Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?О наличии иммунитета сертификат всё же говорит.Так же, как отсутствие сертификата, как правило, говорит об отсутствии иммунитета.В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил. ЛАД 2 Повідомлень: 20505 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4945 раз. Подякували: 4560 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лис, 2021 16:10 zРадио написав: Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке... Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке...



Если на Вашей картинке заменить закон на сертификат, будет более актуальнее:

Боїтеся заразитись?

Просто покажіть сертифікат



Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.

Если на Вашей картинке заменить закон на сертификат, будет более актуальнее: Цитрин

Повідомлень: 554 З нами з: 26.06.21 Подякував: 95 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4305430643074308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12871979

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