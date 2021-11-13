Results The rate of a positive COVID-19 test varies by age and vaccination status. The rate of a positive COVID-19 test is substantially lower in vaccinated individuals compared to unvaccinated individuals up to the age of 29. In individuals aged greater than 30, the rate of a positive COVID-19 test is higher in vaccinated individuals compared to unvaccinated. This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing patterns. The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated individuals. The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully vaccinated individuals
гуглоперевод:
Частота положительных результатов теста на COVID-19 зависит от возраста и вакцинации. Скорость положительного Тест на COVID-19 значительно ниже у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными лицам в возрасте до 29 лет. У лиц старше 30 лет показатель положительного Тест на COVID-19 выше у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными. Это скорее всего будет по разным причинам, включая различия в популяции вакцинированных и непривитые люди, а также различия в схемах тестирования. Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возрастом и составляет значительно выше у невакцинированных людей по сравнению с вакцинированными. Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с возраст, и опять же, значительно выше у невакцинированных лиц по сравнению с полностью вакцинированными частные лица
zРадио написав:В Австрии с завтрашнего дня полный локдаун для невакцинированных. И нам нужно объявлять такой с 1 декабря!
Полный локдаун нужен, но для всех. Сертификат не говорит о том, что человек не заразен или имеет иммунитет. Как и отсутствие сертификата не говорит о том, что человек заразен или не имеет иммунитета. Чем больше и дольше локдауны и ограничения, тем больше люди будут понимать что происходит.
Что Вы имеете ввиду? Что поймут люди благодаря локдаунам и ограничениям чего они до сих пор не поняли?
О наличии иммунитета сертификат всё же говорит. Так же, как отсутствие сертификата, как правило, говорит об отсутствии иммунитета. В обоих вариантах, правда, возможны исключения. Как и из любых правил.
zРадио написав:Зарисовка, которая объясняет многое, происходящее на ветке...
Если на Вашей картинке заменить закон на сертификат, будет более актуальнее:
Боїтеся заразитись? Просто покажіть сертифікат
Згідно з постановою Кабміну 677, COVID-сертифікат не підлягає використанню, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.