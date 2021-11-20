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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02
Ромасик написав:
А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??
Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:10
Hotab написав: Ромасик написав:
А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??
Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось?
или потому что оно не соответсвует цензуре?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:14
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
Вы не обратили внимание, у меня написано: "в раньшие времена". "Раньшие" не имелось ввиду последние годы.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:19
Цитрин написав: detroytred написав:
Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Да, формулировка получилась неудачной.
ЛАД написав:
За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?
Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке
, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени
, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.
Прямо ответить слабО?
Надо ссылаться на "международные стандарты"? Они, кстати, тоже меняются со временем.
И сертификаты, против которых Вы так настроены, и связанные с ними ограничения прав вполне соответствуют написанному Вами.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:49
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав:
А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??
Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось?
или потому что оно не соответсвует цензуре?
Попробуй без "словаря Будивельныка" писать информацию, и чудесным образом сможешь обнаружить отсутствие цензуры.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:54
Хроника приближения к 50.
За вчера 377 смерти.
За последние 7 дней 4567 смертей, т.е. среднесуточное 652 смерти (на вчера 4593 и 656).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3815 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота).
На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.158 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:14
Ромасик
На Ваши британские графики уже отвечал, ещё когда Вы в первый раз их привели.
Ничего нового не появилось.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:58
fler написав:yanyura
Вы, простите, кто по профессии?
Я вам ответил. Теперь аналогичный вопрос к вам:
fler
Вы, простите, кто по профессии?
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