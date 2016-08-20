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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 вер, 2023 23:49
Hotab написав:Теж. До джогингу повернувся лише через кілька місяців.
І ламало пояс так, що після 3 безсонних ночей таки вколов діклофінак і лише тоді почав спати.
Я за час хвороби схуд десь на 3 кг, а до джогінгу повернувсі тільки навесні
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Faceless
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Додано: Чет 14 вер, 2023 09:19
Faceless написав:
Просто застуда чи таки ковід?
Імхо про ковід давно всі забули. Хоча, коли я хворів восени 2020,це була найважча "застуда" в моєму житті
Не знаю, шо воно таке. Але ковід у 2020 у мене починався так само - слабкість і нежить. Тоді на третій день я втратила "нюх", а на четвертий - "смак". Сьогодні як раз третій день хвороби, "нюх і смак" поки що при мені. Ковід у 2020 р я перенесла у легкій формі, але пост-ковідні симптоми відчувала майже півроку після хвороби.
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