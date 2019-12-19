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Українці активно несуть
гроші в банки: що буде з...

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10

Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість по банківських вкладах в останні місяці стрімко знижується

Дивися повний текст Українці активно несуть гроші в банки: що буде з відсотками за вкладами.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:10

Знову заганяють оленів.
Напевно думають що ще багато залишилось і вірять банкам. При гарантованій сумі в 200к, і навіть якщо меньший депозит не має гаравнтії, що кошти віддадуть відразу. Будеш ходити до банку як на роботудля отримання своїх же грошей.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:08

Все мои знакомые уходят в Кеш и переводят в валюту
Некоторые продают излишки жилья в Киеве и тоже валят в кеш...
Ни кто не верит в Зеленую экономику.
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:53

Кто не несет активно в банк деньги - тот не украинец!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:59

Re: Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...

правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну
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