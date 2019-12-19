Українці активно несуть гроші в банки: що буде з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну
Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.
Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.
а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...
Surfer при падении курса с 5 на 8 народ влетел оху-но плюс мараторий. но некоторым казалось мало хотим праздника дальше и получили-потом с 8- до 12 и с 12- до 30 и банкопад когда некоторым выдавали по 8 а на улице 27 так как банк был тупо заморожен .Сегодня имеем- Гончарук который говорит что он тупой и плюс ворьё которое сидит в Нацбанке и полностью отморозки в судовой системе и чинуши власти смотрят на народ как на бы-ло а про дыры в бюджете молчу-и кто то при этом несёт деньги в банк -тут банальная психиатрия
Surfer написав:правильно делают - не в матрасах же хранить в такое неспокойное время. Вот даже активные форумчане, некогда доллароматрасники активно идут в банки, попутно частично переодевшись в гривну
Все понимают. что в долгосрочной перспективе гривна не вариант. Хранить деньги дома тоже. Для тех у кого меньше 100т$ инвестировать особо тоже некуда. Остается норм банк в валюте на околонулевой процент и ждать падение гривны.
Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.
+1. Жаль, люди плохо считают у нас и действуют по клише "Все говорят". Гривна выгодна для накопления в определенных случаях. Имея на руках 30к-40k usd уже можно смотреть в сторону инвестирования в ту же недвижимость, что намного выгоднее депозитов.
wild.tomcat написав: а ви її там 20 років тримали чи так аби написати? теоретик, ...
Безусловно держал ! Все проверено на практике. Чем абсолютно доволен !
поставте ще більше знаків оклику, буде ще переконливіше. а для тих, хто сам рахувати не вміє і потребує сторонньої допомоги - на вході 98 рік, 1000грн/500юсд, для гривні візьмемо для нормальних банків 17%, для долара 6%, різні помийки з високими ставками, після яких, в кращому випадку гарантоване фондом отримаємо, до уваги е беремо. і так - за 22 роки на депо з вищенаведеними умовами з накопиченням матимемо 32629 грн і 2301 дол. +- % туди-сюди картине не сильно змінює. так де вигода? і це ще не рахуючи витрат на заспокійливе в 98, 08, 14-15. підозрюю що 20 років тому ви ще під столом спокійно не пригинаючись пробігали.
ssnet написав:Давайте за ВСЕХ вы не будете расписываться ? Сразу глупостью и предубежденностью веет. За все свое время существования - а это более 20 лет - точно долгосрочная перспектива - гривна уже доказала МНОГОКРАТНУЮ выгоду при размещении ее на банковский депозит по сравнению с околонулевыми или матрасными %% валюты, даже с учетом всех девалов.
+1. Жаль, люди плохо считают у нас и действуют по клише "Все говорят". Гривна выгодна для накопления в определенных случаях. Имея на руках 30к-40k usd уже можно смотреть в сторону инвестирования в ту же недвижимость, что намного выгоднее депозитов.
Жители Донецка и Луганска уже наинвестировались недвигу Со сдачей недвиги в оренду головняка много, а профит сомнительный. Да и при желании куда-то свалить еще ее может быть проблем продать по норм цене. Хотя если гривна норм просядет, можно сходить в КГС и что-то прикупить