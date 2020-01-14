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Працівники заводу Коломойського перекрили в'їзд до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Працівники Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), підконтрольного олігархові і екс-власнику Приватбанку Ігорю Коломойському, незаконно перекрили під'їзди до головного офісу банку в Дніпрі, повідомив глава прес-служби фінустанови Олег Серга в Facebook. У банку поліцію вже викликали.
Дивися повний текст Працівники заводу Коломойського перекрили в'їзд до головного офісу Приватбанку
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37
Так пусть эти работнички штурмуют главный офис НЗФ, али ссат бородатого коротыша?
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