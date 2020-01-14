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Інженерні мережі міст зношені
більш ніж на 80% (інфографіка)

Інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80% (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:49

Інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80% (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кожен день приносить новини про аварії на мережах, адже інженерні мережі міст зношені більш ніж на 80%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:50

да, ждем что коммунальные услуги подорожают и то круто ... ведь за чей то счет надо будет отстроить это все ... или опять наберут кредитов от ЕБРР и попилят бало... в любом случае распил бабала ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:30

А хтось бачив, що в середині старих труб? Хто буде зчищати цей біологічний світ? Чи склопластик його витіснить в дирки?
Як би труба була такою, як на картинці - це все було б супер. А так то склопластик зменшить пропускну здатність труби на половину.
jeugen
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