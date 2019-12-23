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Microsoft запустила функцію
дзвінків у додатку Your...

Microsoft запустила функцію дзвінків у додатку Your...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:01

Microsoft запустила функцію дзвінків у додатку Your...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft випустила довгождане оновлення фірмового ПЗ Your Phone (Ваш телефон) для всіх користувачів комп'ютерів з операційною системою Windows 10 - тепер користувачі можуть здійснювати і приймати дзвінки з підключеного смартфона прямо на ПК.

Дивися повний текст Microsoft запустила функцію дзвінків у додатку Your Phone для Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:01

"Функциональность доступна и на iPhone и требует ОС iOS версии 10.0 и выше" - брехня, функциональность не поддерживается на iPhone из-за ограничений в iOS
sich
 
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