Как заходить на рынок с ноля перед кризисом?

Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:09

Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. Хочу начать инвестировать, выбрал для себя в качестве брокера Интерактив Брокерз, похоже, что для меня это наилучший вариант.

Собственно вопрос в том, что хочется во время кризиса купить по дешевле активы. Инетерсуют в основном етф на СнП 500, на недвижимость, на экономики разных стран США, Китай, Европа и отдельно растущие рынки. Отдельные акции пока что не рассматриваю.

Мне пока нет 25 и поэтому в год Интерактив Броекрз будет снимать с меня 36 долларов за неактивность счета, вот у меня и возник вопрос есть ли мне смысл заходить в рынок, ведь сейчас все на пиках и рано или поздно рухнет, есть ли в такой ситуации смысл заходить в каких то сугубо защитных активах как то золото или короткие трежериз, или етф с девидентами, чтобы хотябы просто покрыть комиссионные, пока выжидаю момент начала обвала, чтобы потом постепенно усредняясь начать покупать? На все это мероприятие у меня есть +\- 1500 долл. и возможность ежемесячно докладывать +\-300 долл.

Дело в том, что на данный момент у меня эти деньги лежат на сберегательном счету в нац валюте под 13% годовых с возможностью свободного движения денег по счету. Стоит ли их сейчас выводить и идти с ними на рынок?