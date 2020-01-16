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Міністр запропонував зрівняти
ціну електроенергії для...

Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:56

Re: Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для...

  Всюдиносапхайчик написав:Нарешті...

Ві нарешті дочекалися ? Можна дізнатися причину такої радості у Вас ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 01:54

  LutsMan написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Нарешті...

Ві нарешті дочекалися ? Можна дізнатися причину такої радості у Вас ?

Счета получил с "учётом транспортировки электроэнергии" по официальным счетам 15 евроцентов(цена на зелёную) + % прибыльности.(да разбавленное =14 грн/киловат - стоимость 25% перетока импортной электоэнергии по причине нерегулярной работы ВЕС)
- Перемога?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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