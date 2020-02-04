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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43

В Україні підвищили тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи зростуть у середньому на 15-20%.

Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43

Поднять тариф на воду, что-бы еще грохнуть рейтинг Зеленского. Заплатить за это деньгами из бюджета, т.е. субсидиями. И продавать воду в Крым. Глупее - трудно придумать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:57

Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:17

  Конрад Карлович написав:Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить

Причиной повышение тарифа поставщик так и указал -- уменьшение объёмов потребления.

То есть от *экономии* платить будешь столько же, только мыться меньше :lol:
detroytred
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