В Україні підвищили тарифи на воду

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:12
Да Вы батенька, при коммунизЬме живёте?
Такого в Украине не видал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16
зарплаты уменьшить руководству, електроенергией золотой пользуются, 10% на ремонтные работы, значит везде все новое или сильно воровали,
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:49
не хочу субсидировать дармоедов
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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