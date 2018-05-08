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Finance.ua: Не только
Буковель. Где и за сколько...

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:41

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Пропонуємо до обговорення:
Мы сравнили 6 горнолыжных курортов
Мне нравятся лыжи. Свежий воздух, снег, солнце, адреналин – что может быть лучше, чем провести зимний отпуск на горнолыжном курорте? Да и ленты соцсетей, которые пестрят фотографиями улыбающихся знакомых со спусков, к этому мотивируют. Планируя отпуск, я сравнила стоимость отдыха на шести не самых дорогих лыжных курортах и решила оформить эту «аналитику» в виде заметки. Возможно, кому-то она поможет определиться с местом для катания и составить смету такой поездки.

Дивися повний текст Не только Буковель. Где и за сколько покататься на лыжах?
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

Спасибо! Хороший обзор. В январе 2020 выбирал между Буковелем и Закопане.
По ценам. В отелях одной сети (Редиссон) на абсолютно одинаковые номера на одинаковые даты в Буковеле цена была ровно в 3 раза выше. По ски-пассам-самый дорогой в Закопане (Татры супер ски, который действует еще на десятке курортов Польши и Словакии-110 злотых (ок.700грн.). В Буковеле 1120грн. Т.е.примерно в 1,5 раза дороже. Субьективно питание в Буковеле тоже дороже в 1,5-3 раза. Ну и перелёт в Краков Раяном, Виззом или Лотом (чуть дороже) сопоставим с ценой Виндроуза до Ив.Франк. Как-то так.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:05

Автор, спасибо, Вы конечно молодец что делаете такие обзоры - только по факту в части Буковеля он немного оторван от жизни "среднего" украинца....

Обычный простой смертный украинец едет в Буковель на своем авто тратя на бензин 4000грн в оба конца на 4-рых пассажиров (4 заправки на круг это максимум), лыжи-ботинки в багажнике сверху, селится на хате в Татарове/Яблунице за 2000грн ночь за всю хату (отдельные комнаты, общий душ/туалет, каждое утро на авто в Бук и вечером обратно) - и покупает ски-пассы еще в октябре за 3000грн за 5 дней - итого делим расходы на 4-х - получается проезд 1000грн + жилье 2000грн ночь х 6 ночей /4 чел = 3000грн + каталка 3000грн = 7000 грн без еды за 6 дней полноценной каталки. Оцените разницу в цене :)

В качестве спасибо автору оставляю ссылку на проверенный годами сайт с нормальным гуцульским жильем - https://www.karpaty.info/ru/ - не ходите Вы на этот букинг.ком...
katso
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