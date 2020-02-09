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Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як мільйони українців отримали доступ до мобільного застосунку "Дія", у деяких із них виникли проблеми із завантаженням своїх цифрових документів.
Дивися повний текст Чому не працює водійське посвідчення у \"Дії\"
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