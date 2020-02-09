RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому не працює водійське
посвідчення у "Дії"

Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01

Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як мільйони українців отримали доступ до мобільного застосунку "Дія", у деяких із них виникли проблеми із завантаженням своїх цифрових документів.

Дивися повний текст Чому не працює водійське посвідчення у \"Дії\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93388
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:41

Рано стартанули?
sal
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47

Ще можна досить просто зробити, додатково в МРЕУ виготовити вкладиш для закордонного користування, вартість декілька гриень і водійські права не потрібно перевипускати на права з терміном дії. Після таких маніпуляцій водійські права зявляються у додатку.
649Sasha
 
Повідомлень: 71
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:52

у меня все ок, за два клика через приват подтянулся и тех паспорт и права
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:03

trololo Права пластик?Давно получали?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 325
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:08

  lubarec написав:trololo Права пластик?Давно получали?

13й год -- "граница" -- после -- все подтягивается, до -- обычно не подтягивается
_hunter
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:19

Re: правильное название

  _hunter написав:13й год -- "граница"

Дия - 2013
sal
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:23

  sal написав:
  _hunter написав:13й год -- "граница"

Дия - 2013

А я что написал?
_hunter
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44

Re: Чому не працює водійське посвідчення у

Права выданы в 2007. Всё работает, фото правда не из прав, а из паспорта
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 05 лют, 2020 12:29
68 3546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 11:33
_hunter
Гончарук розповів, чому в Україні недовиконання по...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 16:00
1 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 16:00
himikjus
Дубілет розповів, чому в Україні немає PayPal 1, 2
R2 » П'ят 07 лют, 2020 10:18
12 984
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 16:00
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.