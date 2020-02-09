Після того, як мільйони українців отримали доступ до мобільного застосунку "Дія", у деяких із них виникли проблеми із завантаженням своїх цифрових документів.
Дивися повний текст Чому не працює водійське посвідчення у \"Дії\".
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:01
Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не працює водійське посвідчення у \"Дії\".
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Ще можна досить просто зробити, додатково в МРЕУ виготовити вкладиш для закордонного користування, вартість декілька гриень і водійські права не потрібно перевипускати на права з терміном дії. Після таких маніпуляцій водійські права зявляються у додатку.
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:52
у меня все ок, за два клика через приват подтянулся и тех паспорт и права
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:03
trololo Права пластик?Давно получали?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:08
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:19
Re: правильное название
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:23
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44
Re: Чому не працює водійське посвідчення у
Права выданы в 2007. Всё работает, фото правда не из прав, а из паспорта
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