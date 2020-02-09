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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08
Техпаспорт 2015 года подтягивается, права 2006-го нет. Отправил сканы с двух сторон через личный кабинет водия, пришло аж 4 письма о том, что заявка в очереди. Ждемс.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:13
Це неможливо зробити зі старими правами, бо вони мають мати строк дії:
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