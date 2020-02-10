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Чому не працює водійське
посвідчення у "Дії"

Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:41

Re: Чому не працює водійське посвідчення у "Дії"

dusenko4 написав:... Если сделать загран паспорт, подтянется фото? Кто знает?
нефакт, есть био загран, права пластиковые 2000 - фото не подтянулось
GALeon
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