В Україні пропонують зменшити розмір основної ставки ПДВ з 20% до 15% протягом п'яти років.
Дивися повний текст У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:20
У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:26
Поздно всра...лись...Посмотрите на падение производства - НДС нужно было полностью отменить еще вчера.
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