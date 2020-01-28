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У Раді пропонують
зменшити ПДВ до 15%

У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:20

У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують зменшити розмір основної ставки ПДВ з 20% до 15% протягом п'яти років.

Дивися повний текст У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:20

все равно слишком медленно, слишком умеренно...
falko13
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:26

Поздно всра...лись...Посмотрите на падение производства - НДС нужно было полностью отменить еще вчера.
Конрад Карлович
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