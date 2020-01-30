RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді пропонують
зменшити ПДВ до 15%

У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:27

Re: У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

  sal написав:Это самый стабильный налог. на нем все государство держится

Читал несколько лет назад интервью одного большого чина из Налоговой, так запомнил две знаковые вещи: 1) в штате налоговой 60-70% народа занимаются администрированием именно НДС. Если бы не этот налог, то Налоговую службу можно было бы сократить в ТРИ раза; 2) учитывая возмещение НДС экспортёрам (как реальное так и липовые схемы) и "стоимость администрирования" этого налога, то на выходе Государство, по сути, практически ничего не имеет. Может сейчас что-то и изменилось, но я слабо в это верю. Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.
LutsMan
 
Повідомлень: 746
З нами з: 10.06.08
Подякував: 174 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:34

Re: У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

  LutsMan написав:Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.
А що робити з експортом? Чи тут європейці побудують заводи орієнтовані саме на їхній ринок, а держава, окрім 130% зайнятості населення - нічого з цього мати не буде. Хоча - варіант. Жити на ЄСВ, витрати на утримання податкової зменшуються втриччі...
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 08.08.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...
R2 » Вів 11 лют, 2020 14:03
4 188
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 10:20
buratinyo
У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за...
R2 » П'ят 31 січ, 2020 16:03
2 224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 08:43
1980aleksey
Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношення...
R2 » Чет 30 січ, 2020 11:13
4 444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 10:05
sumy4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17445)
12.02.2020 11:03
EximBonus Bot (1153)
12.02.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.