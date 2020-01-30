У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

Додано: Вів 11 лют, 2020 21:27

sal написав: Это самый стабильный налог. на нем все государство держится Это самый стабильный налог. на нем все государство держится

Читал несколько лет назад интервью одного большого чина из Налоговой, так запомнил две знаковые вещи: 1) в штате налоговой 60-70% народа занимаются администрированием именно НДС. Если бы не этот налог, то Налоговую службу можно было бы сократить в ТРИ раза; 2) учитывая возмещение НДС экспортёрам (как реальное так и липовые схемы) и "стоимость администрирования" этого налога, то на выходе Государство, по сути, практически ничего не имеет. Может сейчас что-то и изменилось, но я слабо в это верю. Давно пора ввести прямой налог с продажи и сделать этот налог хотя бы наполовину "местным". Тогда любой мер любого города этой страны отдаст правую руку, чтобы на его территории построили что-то крупное, типа ТЦ, Супермаркета и т.д.