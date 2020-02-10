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У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пропонує керівництву країни розділити доходи від транзиту газу, а також отримані від «Газпрому 2,9 млрд дол. За Стокгольмський арбітраж, включаючи премію самого топ-менеджера, між усіма українцями.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від «Газпрому» між усіма українцями
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:03
А Витренко назначить распорядителем :)
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:07
Раз не дають Вітренко премію значить все роздати. Якби дали йому премію мовчавби як риба.
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649Sasha
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:50
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Вів 11 лют, 2020 21:22
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