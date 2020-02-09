Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.
Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21
У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08
де***, вместо того, чтобы сроить метро, они переменовывают станции построенные еще в советское время...
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