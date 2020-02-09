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У Києві ініціювали
перейменування станції Дорогожичі

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

Пропонуємо до обговорення:
Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

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sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.


Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08

де***, вместо того, чтобы сроить метро, они переменовывают станции построенные еще в советское время...
eduard_k
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