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У Києві ініціювали
перейменування станції Дорогожичі

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:21

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

Пропонуємо до обговорення:
Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

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R2
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Востаннє редагувалось sal в Вів 11 лют, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.


Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:03

Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.
killthedog745
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:08

де***, вместо того, чтобы сроить метро, они переменовывают станции построенные еще в советское время...
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:28

Хай Віталька збудує нову станцію і називає її як хоче, хоч "Віталькіна станція"
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:38

Re: станції

  Rainbow написав:Віталька збудує нову станцію і називає її як хоче

Это всегда говорилось активистам/ломателям - Стройте и называйте! дураки
sal
 
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Re: У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

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burn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:23

Re: других идей нет

  burn написав:Переименовать безобидную станцию

Это национальная украинская идея.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:29

  eduard_k написав:де***, вместо того, чтобы сроить метро, они переменовывают станции построенные еще в советское время...


Призабыл что то. 2000 год это еще советское время? )
Aps
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